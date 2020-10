"Lisboa ainda é a casa da Web Summit, mas com o aumento dos surtos de covid-19 em toda a Europa temos de pensar no que é melhor para as pessoas de Portugal e os nossos participantes", refere o presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, citado num comunicado.

"A resposta mais segura e razoável é realizar a Web Summit totalmente 'online' em 2020. Estamos desejosos de receber os nossos participantes de volta a Lisboa em 2021", conclui Paddy Cosgrave.

A Web Summit conta receber cerca de 100.000 participantes 'online' na sua plataforma de conferência digital entre 02 e 04 de dezembro.

A decisão de realizar a Web Summit 'online' no interesse da saúde pública acompanha as conversações sobre o tema com o Governo português e a cidade de Lisboa, segundo a organização.

A Web Summit 2020 será o segundo evento realizado na plataforma 'online', depois do evento Collision from Home, em junho, que teve cerca de 30.000 participantes.

ALU // MP

Lusa/Fim