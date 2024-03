A balança de bens e serviços teve, em janeiro, um saldo positivo de 360 milhões de euros, que compara com o saldo negativo de 127 milhões de euros do mesmo mês de 2023. O Banco de Portugal diz que este "foi o primeiro saldo excedentário num mês de janeiro desde 2016".

Para este resultado contribuiu a redução de 297 milhões de euros no défice da balança de bens para 1.469 milhões de euros (explicada sobretudo pela redução das importações, de 288 milhões de euros, e pelo aumento das exportações, de 9,0 milhões de euros).

Contribuiu ainda o aumento de 190 milhões de euros no excedente da balança de serviços para 1.830 milhões de euros. As exportações de serviços aumentaram 8,6% e as importações cresceram 5,8%.

O Banco de Portugal diz que o aumento das exportações se deve sobretudo ao contributo das viagens e turismo para 1.412 milhões de euros, valor que é "o mais elevado da série para um mês de janeiro".

Ainda em janeiro, houve um excedente de 26 milhões de euros da balança de rendimento primário, excedente de 497 milhões de euros da balança de rendimento secundário e excedente de 187 milhões de euros da balança de capital.

O aumento da capacidade de financiamento da economia portuguesa em janeiro levou a um saldo positivo da balança financeira de 593 milhões de euros.

IM // EA

Lusa/Fim