O excedente externo de 2023 correspondeu a 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo o BdP, é o "terceiro mais elevado da série e o mais elevado desde 2013".

Em 2022, a economia portuguesa teve um défice externo de quase 500 milhões de euros, correspondendo a 0,2% do PIB.

A balança de bens e serviços teve, em 2023, um saldo positivo de 3.300 milhões de euros (1,2% do PIB), com o excedente da balança de serviços a superar o défice registado na balança de bens. Em 2022, a balança de bens e serviços tinha tido um défice de 4.700 milhões de euros (1,9% do PIB).

IM // EA

Lusa/Fim