Em comunicado de imprensa emitido no final da sessão de hoje, o Governo avança que o país registou uma inflação de 8,7%, entre janeiro e setembro, contra 11,5% previstos para o período em referência, e Reservas Internacionais Líquidas suficientes para cobrir as importações em 3,8 meses.

"No período em análise, registou-se uma estabilidade macroeconómica interna, caracterizada por uma inflação a situar-se em 8,7%, abaixo dos 11,5%" previstos, lê-se na nota.

Ainda no mesmo período, foi registada uma redução do défice do saldo da balança de transações correntes em 1.146 milhões de meticais (16,9 milhões de euros) e a receita do Estado ultrapassou 232 mil milhões de meticais (3,4 mil milhões de euros), correspondente a um crescimento de 8%, relativamente ao ano passado.

A despesa do Estado foi de 316,4 mil milhões de meticais (4,6 mil milhões de euros), correspondente a uma realização de 67%, refere o comunicado.

