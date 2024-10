Ainda de acordo com a mesma fonte, os particulares registaram saldo positivo de 3,4% do PIB, o setor financeiro um saldo positivo de 2% do PIB e as administrações públicas um saldo positivo de 1,2% do PIB. Ou seja, estes setores apresentaram capacidade de financiamento.

Já as empresas não financeiras foram o único setor da economia a apresentar necessidade de financiamento (3,6% do PIB).

