A desaceleração do crescimento entre julho e setembro deveu-se, sobretudo, à procura externa (exportações e importações), que cortou 0,9 pontos ao Produto Interno Bruto (PIB), segundo o INE.

As exportações cresceram 1,3%, quando no trimestre anterior, entre abril e junho, tinham crescido 4,9%.

Já as importações aumentaram 3,7%, cerca de um ponto percentual mais do que no segundo trimestre do ano.

Em termos de procura interna, o consumo das famílias cresceu 1,1%, uma taxa semelhante à dos três meses anteriores, e o investimento das empresas aumentou 6,6 pontos percentuais, para 1,3%.

O setor de atividade que mais cresceu em Espanha entre julho e setembro foi o dos serviços (0,7%), seguido da agricultura (0,2%) e da indústria (0,1%), enquanto a construção caiu 0,1%.

No trimestre anterior, entre abril e junho, a economia espanhola cresceu 1,5%, depois de cair 0,2% nos primeiros três meses do ano, segundo os dados oficiais.

No caso dos primeiros três meses do ano, a contração da economia deveu-se ao impacto do início da guerra na Ucrânia, com a invasão russa de 24 de fevereiro, aos efeitos da pandemia da covid-19 e greves nos transportadores, segundo o INE.

Já em relação ao segundo trimestre, o instituto espanhol destacou o crescimento das exportações (mais 4,9%) e da procura interna (mais 1,2%).

Em termos homólogos (comparando com os mesmos períodos de 2021), o PIB espanhol cresceu 6,8% no segundo trimestre, 6,7% no primeiro e, para o terceiro, o INE estima um aumento de 3,8%.

No entanto, em 2021, a atividade estava condicionada por restrições por causa da covid-19.

Em 05 de outubro passado, o Banco de Espanha estimou um crescimento do PIB espanhol de 4,5%, mais quatro décimas do que aquilo que previa em junho, o que justificou com "as exportações de serviços de turismo", que compensaram o impacto negativo da guerra na Ucrânia.

Já em relação a 2023, baixou a previsão de crescimento para 1,4%, o que justificou com a inflação ainda elevada, as condições de financiamento menos favoráveis, o aumento da incerteza e o enfraquecimento da procura global.

A recuperação do nível de crescimento do PIB anterior à pandemia de covid-19 (antes de 2020) só deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2024, segundo o Banco de Espanha estimava em junho passado.

MP // MSF

Lusa/Fim