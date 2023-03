O instituto confirmou uma estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) que havia feito no final de janeiro, relativa à economia espanhola no último trimestre de 2022 e no conjunto do ano passado.

No quarto trimestre de 2022, entre outubro e dezembro, o PIB de Espanha cresceu 0,2% em relação ao trimestre anterior.

Já comparando os mesmos meses de 2021, o crescimento foi 2,6%, depois de no trimestre anterior esse aumento ter sido 4,7%.

De acordo com os dados divulgados hoje, o valor do PIB de Espanha no conjunto do ano passado, foi 1.327.108 milhões de euros a preços correntes, mais 10% do que em 2021, mas ainda abaixo do valor pré-pandemia.

A procura interna (o consumo e o investimento) contribuiu com 3,1 pontos percentuais para o crescimento da economia espanhola em 2022 e a procura externa (exportações e importações) com 2,4 pontos.

Na quarta-feira, o Banco de Espanha revelou estimativas para a economia nacional para o período 2023-2025 segundo as quais o PIB espanhol recuperará o nível anterior à pandemia de covid-19 no segundo semestre deste ano.

O banco central de Espanha previu que a economia espanhola cresça 1,6% em 2023, mais 0,3 pontos percentuais do que na estimativa anterior, uma revisão em alta que justificou com a melhoria das perspetivas à escala global (após a abertura da economia chinesa com o levantamento das restrições associadas à pandemia), o desempenho do mercado de trabalho e a recuperação do turismo.

No mesmo dia, o Banco de Espanha considerou que no último trimestre de 2022, a economia espanhola foi mais resiliente do que esperado, apesar da desaceleração no ritmo de crescimento do PIB.

Já a Comissão Europeia estima um crescimento do PIB espanhol este ano de 1,4%, segundo uma previsão divulgada em meados de fevereiro que também melhorou em quatro pontos percentuais a perspetiva anterior.

Para 2024, Bruxelas manteve a estimativa de crescimento de 2% para a economia espanhola.

A Comissão Europeia disse que Espanha "resistiu relativamente bem aos choques negativos" na economia provocados pela guerra na Ucrânia.

"A resiliência da economia foi sustentada pela forte recuperação do turismo durante a época de verão e pelo dinamismo do consumo privado, também apoiado pela evolução positiva do mercado de trabalho", segundo Bruxelas.

A Comissão Europeia sublinhou que, "apesar da perda do poder de compra real", houve uma "desaceleração da inflação a partir do outono de 2022" que "contribuiu para uma maior confiança dos consumidores e das empresas, sustentando por sua vez o consumo e o investimento no final do ano".

MP // EA

Lusa/Fim