Num comunicado, o executivo revelou que o crescimento foi impulsionado principalmente pelo investimento privado em imobiliário, o investimento público e as exportações, que cresceram 1,9%, 1,2% e 3,2%, respetivamente.

Em relação ao mesmo trimestre de 2022, a economia japonesa cresceu 2%.

As exportações nipónicas subiram 2% em termos homólogos na primeira metade do ano, para 47,4 biliões de ienes (302,07 mil milhões de euros), de acordo com dados divulgados na semana passada pelo Ministério das Finanças japonês.

Graças à subida das exportações, o défice comercial do Japão caiu 8,3% em termos anuais para 5,18 biliões de ienes (33,007 mil milhões de euros), quase metade do valor registado nos seis meses anteriores.

No final de julho, o Banco do Japão prometeu continuar a aplicar "pacientemente" a política de estímulo à economia, que inclui taxas de juro de referência negativas (-0,1%).

No entanto, o conselho de política monetária do banco central japonês decidiu que os juros das obrigações do Estado a 10 anos possam subir até 1%, numa decisão que poderá antecipar futuros aumentos das taxas de juro de referência.

VQ // VQ

Lusa/Fim