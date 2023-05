O crescimento do produto interno bruto (PIB) do Japão foi impulsionado principalmente pela recuperação do consumo e do investimento das empresas, que avançaram 0,6% e 0,9% em cadeia, respetivamente, de acordo com dados oficiais.

Em comparação com o mesmo trimestre de 2022, a economia japonesa cresceu 1,3%.

Nos últimos três meses do ano passado, a economia do país permaneceu estagnada.

O PIB do Japão cresceu 1% durante o ano passado devido a uma diminuição do consumo, principal motor económico do país, representando cerca de 60% da economia nipónica.

No final de abril, o novo governador do Banco do Japão (BoJ) disse que a instituição vai manter a ampla estratégia de flexibilização monetária, que inclui taxas ultra baixas, porque a inflação ainda não é suficientemente forte para considerar a retirada destas medidas.

Questionado se o BoJ está a considerar alterar o plano para controlar a curva de rendimento das obrigações do Estado, Kazuo Ueda disse que isto dependeria da evolução da economia, da inflação e de outros fatores.

Contudo, tanto o governador cessante, Haruhiko Kuroda, como Ueda insistiram na necessidade de manter as atuais medidas de flexibilização, dada a situação da economia japonesa, e apesar da aceleração da inflação nos últimos meses devido principalmente à subida global dos preços da energia e das matérias-primas.

O Japão registou um défice comercial recorde de 21,7 biliões de ienes (147,2 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2022, que terminou a 31 de março deste ano.

As importações japonesas cresceram 32,2%, para 121 biliões de ienes (818,4 mil milhões de euros), um crescimento de 32,2%, duas vez mais rápido do que as exportações, que aumentaram 15,5% para 99,2 biliões de ienes (671,4 mil milhões de euros).

VQ (EJ) // CAD

Lusa/Fim