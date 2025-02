O PIB atingiu, no ano passado, 403,3 mil milhões de patacas (48,39 mil milhões de euros), "equivalendo a 86,4% do volume económico do ano 2019", indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', levantou no início de 2023 a maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições que tiveram impacto na economia do território.

"As exportações de serviços e a procura interna (incluindo a despesa de consumo privado, a despesa de consumo final do Governo e o investimento) cresceram 9,2% e 2,3%, respetivamente, em termos anuais", lê-se na mesma nota.

A DSEC referiu ainda que o comércio externo de mercadorias e as exportações e importações de bens caíram, no ano passado, respetivamente, 14,5% e 7,6%, quando feita uma comparação com 2023.

Ainda de acordo com os dados, o consumo privado em 2024 aumentou 4,9%, em termos anuais, "graças à recuperação contínua das atividades económicas e à ininterrupta estabilidade do mercado de trabalho".

No sentido contrário, a despesa do Governo caiu, no período em análise, 5,1%, após o fim de medidas de apoio económico, lançadas para aliviar o impacto da pandemia.

No setor público, o investimento em equipamento subiu 1,2%, face a 2023, enquanto o investimento em construção caiu 10%, "devido à conclusão de parte das obras públicas de grande envergadura", lê-se na nota.

No que diz respeito ao privado, o investimento em equipamento cresceu 31,1% e em construção subiu 5,1%, em termos anuais.

Já no último trimestre de 2024, o PIB de Macau aumentou 3,4%, face ao mesmo período de 2023. A DSEC destacou que a procura interna e as exportações de serviços tiveram acréscimos homólogos de 2,8% e 2,1%, respetivamente.

CAD // VM

Lusa/Fim