A taxa que mede o crescimento da economia registou um abrandamento em relação o primeiro trimestre (8,4% em termos homólogos).

O setor dos transportes e armazenagem foi o que mais puxou pela economia e os que mais a abrandaram foram a construção, comércio e reparação.

Calculada a média dos dois trimestres, conclui-se que o PIB cabo-verdiano cresceu 5,9% no semestre, em linha para poder cumprir o crescimento de 5,7% previsto pelo Governo para o ano de 2023.

No mesmo boletim sobre as contas nacionais trimestrais, o INE cabo-verdiano anunciou hoje uma revisão da taxa anual de variação do PIB, devido à publicação dos resultados definitivos das Contas Anuais de 2020.

Assim, estima-se que o PIB terá crescido 5,6% em 2021 (em vez de 6,4%) e 17,1% em 2022 (no lugar de 17%).

LFO // MLL

Lusa/Fim