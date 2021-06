De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) com as Contas Nacionais Trimestrais de Cabo Verde, relativo ao primeiro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago recuou 11% de janeiro a março, uma ligeira melhoria face à queda homóloga de 14,3% registada no último trimestre de 2020.

"Esta queda resultou da redução do consumo privado e das exportações", reconhece o INE, no mesmo relatório, mas que reconhece uma progressiva recuperação em todos os indicadores.

O consumo final em Cabo Verde registou uma variação homóloga negativa de 7,4% no primeiro trimestre (-16,4% no trimestre anterior), com o consumo privado a cair 14,5% em termos reais (-22,5% no trimestre anterior) e o consumo público a disparar 17,2% (5,5% no trimestre anterior).

Já o investimento registou uma variação homóloga positiva de 16,1% (58% no trimestre anterior), enquanto as exportações recuaram 66,7% de janeiro a março, igualmente face ao mesmo período de 2020, e as importações caíram 28,9%.

No primeiro trimestre de 2020, o PIB cabo-verdiano tinha crescido 5,6%, face ao mesmo período de 2019, segundo o histórico do INE.

Com a crise económica decorrente da pandemia, o arquipélago registou uma queda de 31,8% do PIB no segundo trimestre de 2020 e de 18,2% no terceiro trimestre.

Cabo Verde fechou 2020 com uma recessão histórica de 14,8%, fundamentalmente devido à ausência de turismo desde março do ano passado, num setor que representa 25% do PIB do arquipélago.

