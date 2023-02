"Os números mostram que a economia indonésia apresentou um crescimento sólido em 2022", disse aos jornalistas o chefe da agência nacional de estatísticas do país, Margo Yuwono.

Ainda assim, a maior economia do Sudeste Asiático desacelerou no final do ano, com o crescimento homólogo do produto interno bruto (PIB) a fixar-se em 5,01% no período entre outubro e dezembro, menor do que o valor de 5,72% no terceiro trimestre.

A Indonésia foi duramente afetada pela pandemia de covid-19 com a economia, algo dependente das exportações e do turismo, a mergulhar em recessão em 2020, com uma quebra do PIB de 2,07%. Mas o arquipélago recuperou em 2021 com o PIB a crescer 3,69% e registou no ano passado o maior crescimento desde 2013, em linha com as previsões.

A economia da Indonésia voltou a crescer aos níveis pré-pandemia, impulsionada pelos altos preços das matérias-primas nos mercados internacionais e pelo levantamento das restrições de viagens no país, disse Yuwono.

O excedente comercial atingiu o recorde histórico de 54,5 mil milhões de dólares (50,5 mil milhões de euros) no ano passado, um aumento de 54% em relação a 2021.

"Este excedente foi proporcionado principalmente pelas principais exportações de matérias-primas", disse o chefe da agência de estatísticas, dando como exemplo carvão, ferro, aço e óleo de palma.

A economia indonésia também beneficiou do levantamento das restrições ligadas à pandemia, nomeadamente o abandono, em março, das quarentenas obrigatórias à entrada no país, o que estimulou o turismo.

O arquipélago recebeu mais de 740 mil visitantes na primeira metade de 2022, um aumento de mais de 900% em comparação a igual período de 2021.

Este ano, o país de mais de 270 milhões de habitantes deverá ver o seu crescimento abrandar, segundo os economistas.

"Uma nova desaceleração é provável face à fraca procura global, alta inflação e altas taxas de juros a pesar sobre a atividade", disse Gareth Leather, economista sénior da consultora Capital Economics.

O Banco Mundial prevê um crescimento do PIB da Indonésia de 4,8% para 2023, de acordo com números divulgados em dezembro.

