Este dado confirma os receios do Bundesbank, o banco central alemão, que, no último boletim mensal, previu que a economia alemã iria "provavelmente" contrair-se no terceiro trimestre, uma vez que a procura externa, o consumo interno e o investimento enfraqueceram devido ao impacto do aumento dos custos de financiamento.

Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a maior economia da Europa registou uma contração de 0,8%, enquanto nos dados ajustados aos preços e ao calendário a queda da atividade se limitou a 0,3%, uma vez que houve menos um dia útil do que no mesmo período de 2022.

Por outro lado, a Destatis informou que, além de rever em alta o crescimento do segundo trimestre em uma décima de ponto percentual, para 0,1%, também melhorou o dos primeiros três meses de 2023, quando a economia estagnou em vez de contrair 0,1%, como havia estimado anteriormente.

