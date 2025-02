Em 2024, o excedente externo correspondeu a 3,3% do PIB, o que, de acordo com os dados do banco central, corresponde ao rácio "mais elevado da série, com início em 1953".

O excedente foi superior ao registado em 2023, que atingiu 5.300 milhões de euros e 2,0% do PIB.

Em 2024, a balança de bens e serviços teve um saldo positivo de 6.700 milhões de euros (2,3% do PIB), tendo o excedente da balança de serviços (31.910 milhões de euros) superado o défice registado na balança de bens (25.260 milhões de euros).Em 2023, a balança de bens e serviços tinha apresentado um excedente de 4.000 milhões de euros (1,5% do PIB).

Em termos absolutos, o défice "praticamente não se alterou em relação a 2023", enquanto em percentagem do PIB baixou de 9,5% em 2023, para 8,9% em 2024. Para este indicador pesou o crescimento das exportações (1,9%) ser superior ao das importações (1,4%).

Na balança de serviços, o excedente aumentou 2.700 milhões de euros face a 2023, numa variação que o BdP atribuiu "a um crescimento mais acentuado das exportações do que das importações (8,1% e 6,8%, respetivamente)".

O BdP nota ainda que o saldo da balança de serviços em percentagem do PIB foi de 11,2%, o valor mais elevado da série iniciada em 1999.

Para as exportações de serviços contribuíram os setores das viagens e turismo (27.651 milhões de euros), dos serviços de transporte (10.500 milhões de euros) e outros serviços fornecidos por empresas (10.075 milhões de euros).

Nas importações, as maiores fatias pertenceram a outros serviços fornecidos por empresas (6.903 milhões de euros), viagens e turismo (6.735 milhões de euros) e serviços de transportes (5.437 milhões de euros).

O setor das viagens e turismo, com destaque nos dois sentidos da balança comercial, tiveram crescimentos de 8,8% nas exportações e de 6,8% nas importações.

O saldo deste setor cresceu 1.800 milhões de euros no ano em análise face a 2023, chegando ao valor mais elevado da série, com 20.916 milhões de euros -- ou 7,4%.

Em 2024, os responsáveis pelas maiores receitas turísticas de Portugal foram os turistas residentes no Reino Unido (4.100 milhões de euros), França (3.200 milhões de euros) e Alemanha (3.100 milhões de euros).

O défice da balança de rendimento primário caiu 2.000 milhões de euros, para 4.981 milhões de euros, enquanto o excedente da balança de rendimento secundário baixou cerca de 15 milhões de euros, para 4.471 milhões de euros.

O saldo das remessas entre emigrantes e imigrantes também aumentou, sendo a rubrica que mais pesa no rendimento secundário, destacando-se as remessas de emigrantes residentes na Suíça (1.135 milhões de euros), França (1.109 milhões de euros) e Reino Unido (719 milhões de euros), que somam mais de dois terços das remessas recebidas pelas famílias portuguesas.

Por sua vez, o excedente da balança de capital caiu cerca de 600 milhões de euros, "principalmente devido a uma menor atribuição aos beneficiários finais de fundos europeus destinados a investimento".

Assim, o saldo da balança financeira foi de 9.664 milhões de euros, mais 71% do que em 2023.

JO // CSJ

Lusa/Fim