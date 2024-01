De acordo com dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatística, dezembro foi o terceiro mês consecutivo em que o IPC chinês registou um valor negativo.

O indicador ficou ainda assim acima do esperado pelos analistas, entre os quais a previsão mais generalizada era de uma descida de 0,4%.

A deflação consiste numa queda dos preços ao longo do tempo, por oposição a uma subida (inflação).

O fenómeno reflete debilidade no consumo doméstico e investimento e é particularmente gravoso, já que uma queda no preço dos ativos, por norma contraídos com recurso a crédito, gera um desequilíbrio entre o valor dos empréstimos e as garantias bancárias.

