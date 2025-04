O Banco de Cabo Verde (BCV) previa um crescimento de 6,1% e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apontava para um incremento de 6%.

O valor de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi conhecido hoje, depois de publicado o boletim de contas nacionais relativo ao quarto trimestre de 2024.

No último trimestre do ano, o PIB registou uma variação homóloga de 6,7%, graças à atividade da indústria transformadora, alojamento e restauração, atividades de serviços às empresas e administração pública, mas também devido a um aumento no consumo final e nas exportações de bens e serviços, no período.

O ano de 2024 confirmou o turismo como o motor da economia e que continua em expansão, com o arquipélago a receber mais rotas aéreas da Europa e a registar um número recorde de 1,2 milhões de hóspedes no último ano.

Isolando as taxas de crescimento por ramo de atividade, o alojamento e restauração destacam-se no topo da lista das contas nacionais do INE, com um incremento de 30% (mais que os 21% de 2023).

Apesar de ter menor expressão, a exportação de mercadorias, concentrada na exportação de peixe enlatado para Espanha, também cresceu em 2024, com a entrada no mercado de produtos que aguardavam a renovação do acordo de pescas com a União Europeia (UE).

Para este ano, o BCV prevê um crescimento da economia de 5,6% e o FMI aponta para 5%, enquanto no Orçamento de Estado prevê-se um crescimento de 5,3%.

