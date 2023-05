De acordo com o relatório, o Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde registou um aumento de 6,9% em 2019, face ao ano anterior, que por sua vez ficou 3,2 pontos percentuais abaixo.

Esta evolução, segundo o INE, resultou dos aumentos nas despesas do consumo final (+6,6%) e das exportações (+9,2%). Acrescenta que o investimento registou uma variação negativa de 3,7%, em volume, em 2019 (+4,0% no ano anterior), as exportações aumentaram 9,2% e as importações 3,3%.

Nas contas provisórias divulgadas em 2020, o INE tinha projetado que Cabo Verde registou um crescimento de 5,7% do PIB em 2019.

Assim, de acordo com o relatório, o PIB (toda a riqueza produzida) em Cabo Verde aumentou de 205.986 milhões de escudos (1.866 milhões de euros) em 2018 para 221.829 milhões de escudos (2.009 milhões de euros) em 2019.

Segundo o histórico do INE, a economia cabo-verdiana cresceu 3,7% em 2018, 4,6% em 2017 e 4,3 em 2016, além de 6,9% em 2019.

Cabo Verde recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do PIB do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 e 17,7% em 2022, impulsionado pela retoma da procura turística.

"A economia continuará a crescer em 2023. Temos uma previsão que é conservadora de 4,8%, mas continuará a crescer e a criar empregos", afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem ao país na segunda-feira, a propósito dos dois anos em funções do VIII Governo Constitucional da segunda República.

PVJ // LFS

Lusa/Fim