O resultado é menor do que o registado no primeiro trimestre, quando o país sul-americano cresceu 1,8%, comparado com os três meses anteriores.

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, totalizou 2,6 biliões de reais (487 mil milhões de euros) em valores correntes no trimestre encerrado em junho, com um crescimento de 3,4% face ao período homologo de 2022.

Com esse resultado, a economia soma um crescimento de 3,7% no primeiro semestre do ano.

Nesse cenário, a atividade económica do país mostra um desempenho 7,4% acima do patamar em que estava antes da pandemia de covid-19, referente ao quarto trimestre de 2019, e atinge o ponto mais alto da série do IBGE.

Segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, o crescimento económico registado no segundo trimestre é explicado pelo bom desempenho da indústria (0,9%) e dos serviços (0,6%).

Como as atividades de serviços representam cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influencia ainda mais a expansão do PIB.

O setor de serviços está há 12 trimestres sem variações negativas e também se encontra no ponto mais alto da sua série.

"O que puxou esse resultado dentro do setor de serviços foram os serviços financeiros, especialmente os seguros, como os de vida, de automóveis, de património e de risco financeiro. Também se destacaram dentro dos outros serviços os direcionados às empresas, como os jurídicos e os de contabilidade, por exemplo", explicou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

As atividades industriais também ficaram no campo positivo pelo segundo trimestre seguido, após a variação negativa (-0,2%) nos últimos três meses do ano passado.

Já a agropecuária foi o único dos três grandes setores da economia brasileira a recuar no segundo trimestre do ano (-0,9%). A retração vem após o avanço de 21% no primeiro trimestre e se deve, principalmente, à base de comparação elevada.

"Se olhamos o indicador interanual, vemos que a agropecuária é a atividade que mais cresce. O resultado é menor porque é comparado ao trimestre anterior, que teve um aumento expressivo. Isso aconteceu porque 60% da produção da soja é concentrada no primeiro trimestre", analisou Rebeca Palis.

O consumo das famílias brasileiras avançou 0,9% no segundo trimestre do ano, registando a maior alta desde o mesmo período do ano passado (1,6%).

Quanto aos investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo), o cenário foi de estabilidade (0,1%).

A taxa de investimento foi de 17,2% do PIB, inferior à do mesmo período de 2022 (18,3%), sendo que este indicador representa a parcela de investimentos no total da produção de bens e serviços finais produzidos no país.

No setor externo, a economia brasileira registou crescimento tanto nas exportações de bens e serviços (2,9%) quanto nas importações (4,5%) frente ao primeiro trimestre deste ano.

Pelas previsões do mercado e do Governo, o Brasil crescerá este ano, o primeiro do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2,3% e 2,5%, valor inferior aos registados em 2021 (5,0%) e 2022 (2,9%).

CYR // ANP

Lusa/Fim