O crescimento homólogo foi influenciado pelo desempenho positivo das atividades do setor primário e dos transportes, bem como setor petrolífero e diamantífero, principais motores da economia angolana.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) da Agropecuária aumentou 4,7%, no terceiro trimestre de 2022, contribuindo com 0,32 pontos percentuais (p.p.), na variação total do PIB, refletindo o aumento da produção, enquanto o VAB das pescas cresceu 12,3% face ao trimestre homologo, devido ao aumento das capturas, contribuindo com 0,31 p.p.

O VAB da extração e refinação de petróleo cresceu 2,7% em relação ao trimestre homólogo, contribuindo com uma variação de 0,81 p.p, devido ao aumento da procura desta matéria-prima por parte dos países ocidentais, enquanto o setor dos diamantes cresceu 8,3%, com uma variação de 0,14 p.p.

No campo da indústria, o INE destaca a variação positiva na produção no ramo alimentar, particularmente na Moagem de Cereais e Fabricação de Amidos, Féculas e seus Produtos e Fabricação de Bebidas e do Tabaco, atividades que representam mais de 70% do setor.

Também o setor da construção contribuiu positivamente para o PIB, devido ao aumento dos materiais de construção de origem nacional e importada, o mesmo acontecendo com o comércio, que registou aumentos tanto nos bens importados, como os produzidos localmente.

O setor dos Transportes e Armazenagem teve um forte crescimento de 25,8%, associado ao aumento de frequências de voos semanais, novos autocarros, e carruagens em funcionamento, que se traduziu num contributo de 0,49 p.p, na variação total do PIB.

Em sinal contrário, esteve o setor das telecomunicações com uma queda de 8,1%, motivada pela redução da produção das Unidades Tarifárias de Telecomunicações (Utt), contribuindo negativamente em 0,21 p.p, na variação total do PIB

O VAB da Intermediação Financeira e Seguros teve um crescimento na ordem dos 41,6%, impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos bancos comerciais e o VAB do Governo (Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória) de 8,9%, devido ao incremento das remunerações e entrada de novos funcionários públicos.

Tiveram também uma evolução positiva, os Serviços Imobiliários e Aluguer (3,0%) e Outros Serviços (3,5%), justificado com o aumento das atividades de serviços para hotelaria e restauração

No que diz respeito às atividades que contribuíram positivamente para a variação do PIB entre o segundo e o terceiro trimestre de 2022 destacaram-se o Comércio, Serviços Imobiliários e Aluguer, Intermediação Financeira e de Seguros, Transporte e Armazenagem, Administração Pública, Pescas, Extração e Refino de Petróleo, Construção, Agropecuária e Silvicultura, Eletricidade e Água

Por outro lado, a Extração de Diamantes, teve uma variação negativa.

Em ternos acumulados até ao terceiro trimestre de 2022, o PIB angolano cresceu 3.4% em relação a igual período de 2021.

RCR // PJA

Lusa/fim