"Os encargos conjunturais e estruturais impediram um melhor desenvolvimento económico em 2024", disse a presidente da Destatis, Ruth Brand, acrescentando que estes incluem o aumento da concorrência para a indústria de exportação alemã em importantes mercados de vendas, altos custos de energia, taxas de juros persistentemente altas e uma perspetiva económica incerta.

Neste contexto, a economia alemã registou uma nova contração em 2024", acrescentou Ruth Brand.

Ajustada aos efeitos de calendário, a queda do PIB foi também de 0,2% em 2024.

Em 2023, a economia alemã já tinha abrandado 0,3% - 0,1% após ajustamento para efeitos de calendário -, enquanto para este ano os especialistas previam, no máximo, um ligeiro crescimento.

O valor acrescentado bruto (VAB) ajustado pelos preços para a economia no seu conjunto caiu 0,4% no ano passado, com diferenças claras entre os setores económicos.

Na indústria transformadora, o VAB diminuiu 3,0% em comparação com o ano anterior e a produção em setores relevantes, como a engenharia mecânica e a indústria automóvel, diminuiu.

Nas indústrias com utilização intensiva de energia, como a química e a metalurgia, a produção manteve-se a um nível baixo, depois de ter caído acentuadamente em 2023, em resultado do forte aumento dos preços da energia.

Na construção, o VAB diminuiu 3,8% em comparação com o ano anterior, enquanto o setor dos serviços evoluiu globalmente de forma positiva, crescendo 0,8%, embora de forma desigual.

A formação bruta de capital fixo no seu conjunto diminuiu 2,8%, enquanto o consumo público aumentou 2,6%, mais do que o consumo privado, que cresceu apenas 0,3%.

A difícil situação económica em 2024 também se refletiu no comércio externo, com as exportações de bens e serviços a diminuírem 0,8%, em comparação com um ligeiro aumento de 0,2% nas importações.

De acordo com as primeiras estimativas baseadas em dados ainda incompletos, o PIB alemão registou uma contração de 0,1% no quarto trimestre de 2024, em comparação com os três meses anteriores, ajustado para efeitos de preços, sazonais e de calendário.

