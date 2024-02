Para o ano completo de 2023, as últimas estimativas confirmam uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,3% em comparação com o ano anterior.

"No último trimestre, a queda do investimento abrandou a economia, enquanto o consumo aumentou ligeiramente", disse a presidente da Destatis, Ruth Brand.

Nos três primeiros trimestres de 2023, o PIB alemão permaneceu em grande parte estagnado (-0,1%, 0% e 0%), acompanhado por condições económicas globais persistentemente difíceis, explicou.

No quarto trimestre, registou-se uma contração de 0,3%.

A Destatis indica que, após a queda acentuada do consumo privado em meados do inverno de 2022 e 2023, as mesmas recuperaram ligeiramente no decurso de 2023 e, ao mesmo tempo, a inflação diminuiu.

