"O fenómeno ocorrerá no território continental entre as 09:30 e as 11:30 e provocará uma perda de geração estimada de 560 MW [megawatts], o que representa cerca de 8,5% do consumo e 23% da produção do Sistema Elétrico Nacional previsto para este horário", apontou a REN, em comunicado.

A empresa adiantou que tem estado, em colaboração com os restantes operadores de redes de transporte do setor elétrico europeus, a preparar o Sistema Elétrico Nacional (SEN) para os efeitos do eclipse que vai ocorrer no sábado.

O fenómeno em que o sol vai ser parcialmente coberto pela lua, durante duas horas, vai ser visível em todo o território continental.

Durante o eclipse, a REN estima uma perda de 10 MW por minuto e uma recuperação à taxa de 22 MW por minuto, "o que causará desafios operacionais relacionados com o equilíbrio entre geração e o consumo no SEN e com controlo do desvio na interligação com Espanha".

Assim, explicou, vai ser necessário alocar reservas adicionais com geração hídrica e/ou térmica.

Estes valores estimados não consideram a produção solar associada a algumas unidades de produção para autoconsumo, que também vão ter um efeito no aumento do consumo, sublinhou a REN.

"Este efeito está também a ser estimado pela REN e devidamente previsto nas previsões de consumo para esse dia, de modo a reduzir e mitigar, em tempo real, os efeitos inesperados", garantiu.

