Segundo a mesma fonte, a Rua do Alecrim, também encerrada ao trânsito hoje devido ao risco de queda da estrutura, será reaberta hoje.

Estas artérias do centro de Lisboa estão encerradas ao trânsito e com circulação pedonal condicionada devido à instabilidade de um andaime de apoio a uma obra de remodelação, com cobertura provisória, na Rua das Flores e até à Rua do Alecrim.

O alerta para o Serviço Municipal de Proteção Civil foi acionado às 05:22, tendo-se verificado que "as torres do andaime e chapas de cobertura, na Rua das Flores, cederam e ficaram instáveis devido ao vento registado".

De acordo com a mesma fonte, entre as 17:00 e as 18:00 de hoje é esperada a chegada ao local de gruas para a desmontagem do andaime, acionadas pelo empreiteiro responsável pela obra, que está a assegurar os trabalhos.

A Rua do Alecrim será reaberta hoje e as ruas das Flores e do Ataíde vão manter-se encerradas "até à retirada total do andaime, que se prevê que demore 48 horas".

