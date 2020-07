"O quantitativo total foi fixado em 102.000 pipas de beneficio. Significa isto que há 92.000 pipas de mosto a beneficiar que decorrem da programação normal de vindima, mais as 10.000 pipas que, no fundo, são suportadas pelo reforço dos cinco milhões de euros que o Governo disponibilizou para a Região Demarcada do Douro", afirmou o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Gilberto Igrejas.

O benefício é a quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto e é uma importante fonte de receita para os produtores do Douro.

Em 2019, foram transformadas 108.000 pipas de vinho do Porto na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.

