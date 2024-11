De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística, em outubro, o setor do alojamento turístico registou 3,0 milhões de hóspedes e 7,6 milhões de dormidas, correspondendo a aumentos respetivos de 3,8% e 2,5%, contra 2,9% e 2,5% em setembro.

No período em análise, o crescimento das dormidas de não residentes abrandou de 3,7% para 3,0%, atingindo 5,7 milhões de dormidas. Já entre residentes no país, o crescimento foi de 1,2%, contra -0,6% em setembro, para 1,9 milhões de dormidas.

O mercado britânico continuou a ser o principal mercado emissor, com uma quota de 19,9% e com um crescimento de 2,3% no mês em análise, seguindo-se Alemanha (12,6%, crescimento de 3,7%).

Entre os 10 principais mercados emissores em outubro, que representaram 75,7% das dormidas de não residentes, destacou-se o canadiano, que ganhou 15,0%, enquanto o espanhol "foi o que mais decresceu (-12,4%)".

Todas as regiões, com exceção do Alentejo (-4,4%) registaram aumentos nas dormidas, destacando-se as subidas na Região Autónoma dos Açores (10,8%) e Centro (7,0%).

A ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiu em outubro 51,0% e 63,2% nas taxas líquidas de ocupação-cama e ocupação-quarto, respetivamente (-0,2 pontos percentuais e +0,7 pontos percentuais, respetivamente).

JO // JNM

Lusa/Fim