A declaração surge dias depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Trump ameaçou os executivos do setor automóvel com retaliações se os preços subissem.

"Estou-me nas tintas. Espero que eles aumentem os preços, porque se o fizerem, as pessoas vão comprar carros feitos nos Estados Unidos. Temos muitos", disse o chefe de Estado republicano à apresentadora da NBC Kristen Welker.

Na última quinta-feira, Donald Trump impôs um imposto adicional de 25% sobre os automóveis e camiões ligeiros importados para os Estados Unidos, que entrará em vigor a 03 de abril.

As tarifas sobre componentes automóveis provenientes do México e do Canadá, abrangidas pelo Acordo EUA-México-Canadá (MCA), serão adiadas, mas a situação permanece incerta para as cadeias de abastecimento mistas.

Os preços das ações dos maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos foram já afetados pela decisão da Administração Trump, e os especialistas receiam preços mais elevados para os compradores.

Questionado pela NBC News sobre a mensagem que queria enviar às preocupações dos executivos do setor automóvel, Trump respondeu: "A mensagem é 'parabéns'".

"Se fizerem o vosso carro nos Estados Unidos, vão ganhar muito dinheiro. Se não o fizerem, provavelmente terão de vir para os Estados Unidos".

APL // APL

Lusa/Fim