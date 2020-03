Dona da Zara e Massimo Dutti fechou as 335 lojas que tem em Portugal O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, entre outras marcas, decidiu fechar "temporariamente" a partir de hoje as 335 lojas que tem em Portugal devido ao novo coronavírus, disse fonte da empresa à agência Lusa. economia Lusa economia/dona-da-zara-e-massimo-dutti-fechou-as-335_5e72872779a1b71956b67252





"Seguimos as recomendações de várias instituições e, principalmente, queremos apoiar a luta contra a pandemia", disse a fonte oficial da empresa com sede em Arteixo, na Galiza, região espanhola que faz fronteira com o norte de Portugal.

A multinacional galega líder mundial da venda de roupa a retalho fechou as suas 1.600 lojas em Espanha no sábado passado, no mesmo dia em que o Governo instituiu o 'estado de emergência' que a partir do dia seguinte, domingo, impôs o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção daqueles de produtos de primeira necessidade.

O grupo Inditex tem em Portugal 85 lojas Zara, 50 Pull&Bear, 48 Bersha, 44 Stradivarius, 41 Massimo Dutti, 33 Oysho, 28 Zara Home e seis Uterque e importa produtos de 161 fornecedores com 1.344 fábricas.

A empresa anunciou que obteve um lucro de 3.639 milhões de euros no seu último exercício (de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020), 6% superior ao do exercício anterior, e constituiu uma provisão de 287 milhões de euros para o impacto no negócio do Covid-19.

