A nova construção, dedicada à escolha do pescado previamente à entrada em lota, vai desenvolver-se num único piso, respeitando os requisitos funcionais na sua relação com a doca e os edifícios já existentes da lota, da produção de gelo e das cargas e descargas de veículos pesados, refere a empresa em comunicado.

O edifício divide-se em três partes distintas, um pavilhão operacional, as instalações sanitárias e balneários e a zona exterior coberta que liga funcionalmente o edifício da fábrica do gelo ao edifício da lota.

A Docapesca -- Portos e Lotas é uma empresa do setor empresarial do Estado que é tutelada pelo Ministério do Mar, e que tem a seu cargo, no continente português, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, tendo 22 lotas e 37 postos.

