Na zona euro, a dívida pública recuou para os 93,0% do Produto Interno Bruto (PIB) face aos 97,3% registados no terceiro trimestre de 2021 e aos 94,2% entre abril e junho de 2022.

Na UE, o rácio da dívida em relação ao PIB diminuiu na comparação trimestral (86,4%) e homóloga (89,7%).

Portugal manteve, entre julho e setembro de 2022, a terceira maior dívida pública da UE (120,1%), depois da Grécia (178,2%) e Itália (147,3%), enquanto a Estónia (15,8%), a Bulgária (23,1%) e o Luxemburgo (24,6%) apresentaram as menores dívidas no terceiro trimestre de 2022.

A dívida pública recuou em 23 Estados-membros, com maior incidência na Grécia, onde desceu 5,3 pontos percentuais (pp), Chipre (-3,8 pp), Portugal (-3,3 pp), Itália (-3,0 pp) e na Croácia (-2,8 pp).

A Bulgária (1,9 pp), a República Checa (1,7 pp), França (0,3 pp) e a Suécia (0,2 pp) foram os Estados-membros que viram a dívida pública aumentar, em relação ao PIB.

De acordo com o serviço estatístico da UE, tanto na zona euro como no conjunto dos 27 Estados-membros, o recuo do peso da dívida pública deve-se a um crescimento do PIB.

