Trata-se de um crescimento equivalente a 5,4% face ao período anterior, segundo os mesmos dados oficiais do Governo.

O 'stock' da dívida interna de Moçambique, a 31 de dezembro de 2022, rondava os 281.545 milhões de meticais (3.982 milhões de euros), neste caso mais 23,8% face ao verificado um ano antes.

"O aumento do 'stock' da dívida interna deveu-se principalmente ao aumento da emissão de obrigações de tesouro, em 38,9%, e bilhetes de tesouro, em 20,7%, com impacto negativo na disponibilização de recursos para o setor privado", lê-se num relatório do Ministério da Economia e Finanças sobre a execução orçamental no primeiro trimestre.

O peso do 'stock' da dívida pública moçambicana desceu de 115,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 para 94,3% no final de 2022.

"Embora a taxa de crescimento da dívida externa (0,1%) tenha sido inferior relativamente ao aumento da dívida interna (23,8%), o volume da dívida externa continua mais elevado", destaca igualmente.

Em termos de sustentabilidade da dívida, no geral, "apesar de apresentar uma tendência decrescente nos últimos anos, ela continua acima dos limites de sustentabilidade de 60%" do PIB.

