De acordo com a síntese da execução orçamental de janeiro deste ano do Ministério das Finanças, à qual a Lusa teve hoje acesso, trata-se de uma subida de 6,1%, face a 31 de janeiro de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19.

No final do terceiro trimestre de 2020, a dívida pública de Cabo Verde já tinha subido para o equivalente a 137,6% do PIB, atingindo o valor histórico de 252.755 milhões de escudos (2.286 milhões de euros), enquanto no mesmo período de 2019 era de 237.422 milhões de escudos (2.147 milhões de euros), equivalente a 120% do PIB, e em 2018 de 217.963 milhões de escudos (1.971 milhões de euros) e 118% do PIB.

Até 31 de janeiro deste ano, a maior subida registou-se na emissão de dívida interna, que cresceu 11,8% face ao mesmo período de 2020, para 73.567 milhões de escudos (667 milhões de euros), enquanto a dívida externa subiu 4%, para 184.236 milhões de escudos (1.671 milhões de euros).

A previsão do Governo aponta para um 'stock' de dívida pública equivalente a 148% do PIB em 2021.

O Governo justifica o agravamento da dívida em função do PIB com o aumento nominal do valor do endividamento e pela própria queda do PIB, em 2020 e ainda em 2021, com o país em recessão económica, "como consequência do impacto da crise económica provocada pela pandemia da covid-19".

Face à queda abrupta de receitas fiscais em 2020, nomeadamente devido à ausência de turismo desde 19 de março, setor que garante 25% do PIB, o Governo cabo-verdiano tem suportado o investimento em saúde e nas medidas mitigadoras da crise para as empresas e famílias com a emissão de dívida.

