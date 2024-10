A "dívida pública cairá para 95,9% do PIB este ano, reduzindo-se para 93,3% no próximo ano", indicou o ministro das Finanças na apresentação da proposta do OE2025.

A existência de saldos orçamentais é essencial "para que se possa continuar a reduzir de forma sustentada a dívida pública", destaca Joaquim Miranda Sarmento.

O Governo prevê um excedente de 0,4% este ano e de 0,3% no próximo.

O ministro de Estado e das Finanças entregou hoje ao presidente da Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2025, a primeira do Governo minoritário PSD/CDS, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A proposta ainda não tem assegurada a sua viabilização na generalidade e a votação está marcada para o próximo dia 31.

Se a proposta de Orçamento do Governo PSD/CDS for viabilizada na generalidade com a abstenção do PS ou, em alternativa, com os votos favoráveis do Chega, será então apreciada na especialidade no parlamento entre 22 e 29 de novembro. A votação final global do Orçamento está prevista para 29 de novembro.

