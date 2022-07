De acordo com o banco central, "este acréscimo refletiu, essencialmente, o empréstimo concedido pela Comissão Europeia ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência", de 600 milhões de euros. Houve ainda emissões líquidas de títulos de dívida no valor de 400 milhões de euros e o aumento de responsabilidades em depósitos de 300 milhões.

Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 2.700 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1.300 milhões de euros para 254,7 mil milhões de euros.

No primeiro trimestre, a dívida pública na ótica de Maastricht tinha recuado para 127,0% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,4 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, segundo avançou o BdP no passado dia 02 de maio.

Em março de 2022, a dívida pública totalizava 276 mil milhões de euros, mais 1.200 milhões de euros do que em fevereiro.

