Os dados foram relevados hoje pela ministra das Finanças angolana, Vera Daves de Sousa, durante a apresentação na Assembleia Nacional (parlamento) da síntese dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referentes aos dois últimos trimestres de 2022 e os dois primeiros trimestres de 2023.

De acordo com a governante, o montante era de 30,86 bilhões de kwanzas (33 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2022, subindo no trimestre seguinte para 36,25 bilhões de kwanzas (39 mil milhões de euros).

No primeiro trimestre de 2023 o valor da dívida era de 36,44 bilhões de kwanzas (40 mil milhões de euros) e no segundo trimestre de 53,81 bilhões de kwanzas (59,2 mil milhões de euros).

A dívida pública angolana compreende o serviço da dívida com bancos, instituições financeiras multilaterais e bilaterais locais e internacionais.

Vera Daves deu nota que "o primeiro trimestre de 2023 o serviço da dívida com os bancos e com investidores locais foi de 1,06 bilhões de kwanzas (1,1 mil milhões de euros) e no segundo trimestre foi de 1,58 bilhões de kwanzas (1,7 mil milhões de euros)", disse a governante aos deputados.

Já o serviço da dívida externa custou a Angola no terceiro trimestre de 2022 cercas de 883 mil milhões de kwanzas (972 milhões de euros) e no quarto trimestre 835,62 mil milhões de kwanzas (990 milhões de euros).

Em relação ao primeiro e segundo trimestres de 2023, foram pagos 510,75 mil milhões de kwanzas (562 milhões de euros) e 1,55 bilhões de kwanzas (1,7 mil milhões de euros), respetivamente.

A ministra das Finanças de Angola sinalizou também que a produção petrolífera foi entre 1,14 e 1,09 milhões de barris de petróleo por dia nos quatro trimestres em análise, com receitas a baixar de 4,76 bilhões de kwanzas (5,2 mil milhões de euros), para 3,42 bilhões de kwanzas (3,7 mil milhões de euros), no período em análise.

No domínio da execução orçamental, no terceiro trimestre de 2023 voltou a registar-se um superavit, na ordem dos 813,22 mil milhões de kwanzas (895 milhões de euros), depois dos dois trimestres anteriores com défice.

DYAS // ANP

Lusa/Fim