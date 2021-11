Este valor fica abaixo dos 176,4 mil milhões de euros de final de 2020, correspondente a 88,1% do PIB.

Ainda segundo o banco central, em setembro a posição de investimento internacional (PII) de Portugal tornou-se menos negativa, pois o saldo entre os ativos financeiros sobre o exterior detidos por residentes e os passivos emitidos por residentes e detidos pelo resto do mundo passou de -106,4% do PIB no final de 2020 (-212,8 mil milhões de euros) para -100,4% do PIB (-207,4 mil milhões de euros) no final de setembro de 2021.

A variação da PII resultou, segundo o Banco de Portugal, do contributo positivo das variações cambiais (com destaque para valorização do dólar americano, do kwanza de Angola, do metical de Moçambique e da libra esterlina, com impacto no aumento do valor em euros dos ativos externos detidos por residentes), do contributo positivo das variações de preço (destacando-se a desvalorização dos títulos de dívida pública portuguesa na posse de não residentes e, em sentido contrário, a valorização de títulos de capital de empresas portuguesas do mesmo grupo detidos por entidades não residentes) e do contributo positivo das transações de 1,5 mil milhões de euros.

Também o crescimento do PIB contribuiu para a redução da posição negativa da PII em percentagem do PIB.

