Do endividamento total, 454.600 milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 359.400 milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

De acordo com o banco central, o endividamento do setor público subiu 11.600 milhões de euros face a 2023, tendo-se este acréscimo verificado, sobretudo, "junto de entidades não residentes (+10.600 milhões de euros), por via de títulos de dívida, maioritariamente de longo prazo, e de entidades das administrações públicas (+3.200 milhões de euros)". Pelo contrário, diminuiu 2.200 milhões junto do setor financeiro e dos particulares.

No setor privado, o endividamento aumentou 5.400 milhões de euros, devido, sobretudo, ao aumento do endividamento dos particulares junto do setor financeiro (+4.700 milhões de euros), por via do crédito à habitação.

Já o endividamento das empresas privadas manteve-se estável, uma vez que o aumento do endividamento perante o resto do mundo e o setor financeiro foi compensado por uma redução do endividamento junto dos outros setores residentes, com destaque para as empresas.

