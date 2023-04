De acordo com os dados do serviço europeu, o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) recuou na zona euro, passando de 95,5% no acumulado de 2021 para 91,6% em 2022 e o da UE baixou, respetivamente, de 88,0% para 84,0%.

No final de 2022, os rácios médios da dívida pública mais elevados registaram-se na Grécia (171,3%), em Itália (144,4%), em Portugal (113,9%), em Espanha (113,2%), em França (111,6%) e na Bélgica (105,1%).

As dívidas mais baixas em percentagem do PIB foram apresentadas na Estónia (18,4%), na Bulgária (22,9%), no Luxemburgo (24,6%), na Dinamarca (30,1%), na Suécia (33,0%) e na Lituânia (38,4%).

No que respeita ao quarto trimestre de 2022, o Eurostat avança que a dívida pública na zona euro recuou para os 91,6%, tanto face aos 95,5% homólogos, quer na variação em cadeia (93,0% no terceiro trimestre).

Na UE, o recuo foi dos 88,0% homólogos e 85,1% do terceiro trimestre para os 84,0% registados nos últimos três meses de 2022.

