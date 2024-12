"A partir de 28 de dezembro de 2024 [sábado], os consumidores da UE beneficiarão de uma solução de carregamento universal para os seus dispositivos, uma vez que entram em vigor novas regras para um carregador comum. Ao abrigo destas regras, todos os novos telemóveis, tablets, câmaras digitais, auscultadores e auriculares, consolas de videojogos portáteis e colunas portáteis, e-readers, teclados, ratos, sistemas de navegação portáteis e auriculares vendidos na UE devem ter uma porta de carregamento USB-C", lembra hoje em comunicado o Parlamento Europeu.

Dois anos após a aprovação da lei (pelos eurodeputados e Estados-membros), os consumidores da UE deixarão de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão.

Telemóveis, 'tablets', leitores eletrónicos, auriculares, câmaras digitais, auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis recarregáveis com fios terão de estar equipados com uma porta USB tipo C, independentemente do seu fabricante.

Além disso, após um período de adaptação, todos os computadores portáteis serão igualmente abrangidos pelas novas regras, isto a partir de 28 de abril de 2026.

Esta diretiva da UE também harmoniza os requisitos de carregamento rápido e permite aos consumidores escolher se querem ou não receber um novo carregador com cada compra de dispositivo.

Os fabricantes serão obrigados a atualizar as suas embalagens de modo a apresentar claramente informações sobre as características do carregamento e o que está incluído em cada compra.

Estima-se que, em 2020, os consumidores da UE tenham comprado aproximadamente 420 milhões de dispositivos eletrónicos, possuindo, em média, três carregadores para carregar estes dispositivos eletrónicos, dos quais usaram regularmente dois.

Por ano, isso significa 11 mil toneladas de resíduos eletrónicos no conjunto da UE.

A Comissão Europeia prevê uma poupança de 250 milhões de euros aos consumidores da União Europeia pela introdução deste carregador universal.

A questão de criação de carregador universal estava a ser falada desde 2009, quando existiam cerca de 30 modelos no mercado europeu e foi assinado um acordo voluntário entre os principais fabricantes de telemóveis na UE para o harmonizar.

Isto permitiu reduzir o número de modelos para principais tipos de carregadores no mercado europeu - USB 2.0 Micro B, USB-C e o sistema Lightning utilizado exclusivamente por dispositivos Apple -, mas o acordo entre a indústria expirou em 2014, sendo agora substituído pela nova lei referente ao carregador universal, que reduz de três para um o número de aparelhos.

