"Em termos da atividade de espetáculos, acho que temos um cartaz muito atrativo e a nossa expectativa é a de que se consiga superar o grande sucesso que já tivemos o ano passado", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro.

O autarca adiantou que a feira vai ter "muito mais atividades" e realçou que "a FAFIPA é, essencialmente, um certame virado para o desenvolvimento económico, para as empresas".

"Mais de 50 empresas e outros tantos produtores" vão expor "os seus produtos e as suas atividades", adiantou o autarca.

Segundo João Paulo Guerreiro, a feira, na vila de Alvaiázere, mantém as iniciativas tradicionais, como os passeios de tratores e de cavalos, cicloturismo e a corrida "Luzecu", uma subida à serra.

Nesta edição está previsto o passeio turístico de 'buggy' pelo património arqueológico e natural.

"Temos aqui reunidas as condições para ter um certame excecional que, por mais uma vez, confirmará a decisão que tomámos no ano passado de fazer novamente a FAFIPA como um evento separado dos outros que temos", neste caso o festival gastronómico dedicado ao chícharo, adiantou, referindo que a feira, só por si, "consegue ser o motivo de grande atratividade para Alvaiázere".

Considerando que milhares de visitantes vão deslocar-se ao concelho, o presidente da Câmara salientou que esta é também uma oportunidade para a população "estabelecer os laços comunitários entre si".

"O ano passado estimámos cerca de 35 mil pessoas. Este ano queríamos superar", acrescentou.

De acordo com o cartaz da FAFIPA, no dia 09, além de Diogo Piçarra, sobem ao palco Duo Nova Onda e Sara Santino, enquanto no dia seguinte é a vez de Matias Damásio, John Mitchell e Hugo Rafael.

No dia 11, atuam Os Red com a Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília, que celebra o centenário este ano, D'Arromba e DJ Salito.

Marchas populares e Só Ritmo (dia 12) e ranchos folclóricos no dia 13, feriado municipal que inclui uma sessão solene, encerram a programação.

Mercado de produtos regionais, animação de rua, jogos tradicionais, feiras e exposições e tasquinhas são outras das atividades da feira, que tem entrada livre.

Numa nota de imprensa, aquele município do distrito de Leiria salientou que "a FAFIPA pretende ser uma mostra de tudo o que foi a evolução social e económica do concelho", destacando o que este tem de melhor, "alimentando, assim, o comércio local, melhorar o tecido associativo e promover o património e a cultura".

