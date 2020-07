Decididamente, o Dieselgate é uma pedra no sapato da Volkswagen e assim que se resolve um problema, outro se levanta imediatamente.

Desta feita é o Estado de Israel quem entregou um processo em tribunal no valor de 134,8 milhões de euros contra a Volkswagen AG, a Audi AG e a Champion Motors, o distribuidor local do grupo VW, por alegada fraude e negligência relacionada com o Dieselgate.

Reclama o Estado israelita que entre 2008 e 2016, os acusados importaram 12 mil veículos para Israel com o motor EA189 equipado com o dispositivo desenhado para enganar os testes de emissões.

Alega o processo que a Volkswagen e os seus associados usaram dados falsificados obtidos por aquele dispositivo para enganar as autoridades israelitas, levando-os a pensar que eram compatíveis com as regras ambientais do país. Diz a acusação que estes veículos foram responsáveis pela emissão de 3881 toneladas de NOx.