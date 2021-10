"Já era altura de exportar a televisão oficial da Guiné-Bissau para o mundo. A nossa diáspora já pode sintonizar a TGB no Canal Plus", declarou Jamanca, que se considera, para já, satisfeito, mas com mais objetivos para a TGB, segundo disse.

O projeto de inserção da TGB no Canal Plus, operadora privada francesa que emite o grosso dos conteúdos em sinal codificado, foi iniciado em 2014, mas só esta semana ficou concluído, assinalou Jamanca.

A partir de agora, o interessado em sintonizar a TGB, "em qualquer parte do mundo, precisa ter uma 'box' do Canal Plus e entrar no canal 318 da operadora", explicou o diretor da estação pública guineense, fundado há 34 anos, com o apoio da cooperação portuguesa.

"Todos os guineenses, sobretudo, os residentes fora do país, na diáspora precisam saber o que se passa no país. A TGB está aí para dar essa informação", notou Amadu Jamanca, salientando que a Guiné-Bissau "não é apenas Bissau".

"A vantagem é que o sinal está com melhor qualidade", defendeu Jamanca que pretende agora "levar" o sinal da TGB para outros canais e plataformas de divulgação, nomeadamente no Facebook (onde já está) e 'streaming' num website em construção.

O desafio imediato de Amadu Jamanca "já está ganho", com a entrada da TGB no Canal Plus, mas o próximo será fazer com que a estação passe do sinal analógico para o digital, "para que deixe de ser única estação no espaço UEMOA (União Económica Monetária da África Ocidental) que ainda não fez essa migração".

O diretor-geral da TGB está confiante que "muito brevemente" a mudança será operada, com a ajuda do Governo guineense, frisou.

