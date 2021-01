Esta "iniciativa 'online' pioneira" vai permitir aos serviços públicos de media "transcender as barreiras linguísticas e oferecer ao seu público notícias de confiança produzidas pelas contrapartes de toda da Europa", refere a EBU, em comunicado.

Os conteúdos multilíngues irão fornecer uma "perspetiva pan-europeia sobre questões de interesse fundamental para as audiências nacionais como a pandemia covid-19, alterações climáticas e migração" e "também atuará como um contrapeso eficaz à desinformação e retórica divisiva propagada via plataformas das redes sociais", acrescenta.

"Sob a nova iniciativa", os media envolvidos vão contribuir com conteúdos noticiosos de "elevada qualidade para um 'hub' digital, que serão automaticamente traduzidos para várias línguas, usando novas ferramentas e processos de trabalho inovadores, acrescenta.

"Após uma fase piloto bem sucedida", que viu 14 emissoras a partilharem "mais de 120.000 artigos durante um período de oito meses", o projeto recebeu uma subvenção da UE que permitirá "o desenvolvimento completo das ferramentas técnicas e o fortalecimento da colaboração editorial entre as redações", salienta.

Os editores ficarão então responsáveis por selecionar os assuntos que mais interessam aos seus respetivos públicos para publicá-los por meio de uma ferramenta de recomendação integrada no seu 'site', ferramenta cujo lançamento está previsto para julho deste ano.

Os media envolvidos, além da RTP (Portugal), incluem a Alemanha (BR-ARD), Bélgica (RTBF), Espanha (RTVE), Finlândia (YLE), França (France Télévisions), Irlanda (RTÉ), Itália (RAI) e Suíça (SWi swissinfo.ch), bem como a emissora franco-alemã e europeia ARTE.

"Prevê-se que mais emissoras se inscrevam no serviço conforme a iniciativa ganhe impulso, adicionando novos idiomas à oferta geral de conteúdo", adianta a EBU.

"A colaboração digital na partilha de notícias é o próximo passo significativo para a inovação dos media na Europa. Coletivamente, o serviço público de media inclui a maior redação da Europa, gastando 5,5 mil milhões de euros por ano e empregando mais de 40.000 jornalistas para fornecer conteúdo noticioso preciso através de plataformas digitais confiáveis", refere a EBU.

"Notícias e informações fiáveis e baseadas em factos são ainda mais importantes num momento em que a desinformação e o populismo ameaçam as democracias. É empolgante trabalharmos com tecnologia de ponta para abrir estes conteúdos de alta qualidade ricos ao nosso público, quebrando barreiras geográficas e de língua", afirmou o diretor-geral da EBU, Noel Curran, citado no comunicado.

"Esta iniciativa vai revolucionar a partilha de notícias na Europa", rematou.

