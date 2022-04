A Corpoelec informou que os trabalhadores da empresa estão a realizar "manobras" para recuperar o serviço em vários municípios dos estados de Aragua, Carabobo, Guárico, Trujillo, Mérida, Zulia, Yaracuy, Cojedes, Lara e Barinas.

O Observatório Venezuelano de Serviços Públicos (OVSP), numa publicação na sua conta na rede social Twitter, assegurou que, com base na monitorização de redes e meios digitais, foram detetadas denúncias por cortes elétricos em algumas zonas de Caracas, no distrito capital do país, assim como em Maracay, capital do estado de Aragua; Mérida, na região de Mérida; e Naguanagua, em Carabobo.

No entanto, a Corpoelec reconheceu que as falhas ocorreram em mais regiões do que as indicadas pelo OVSP.

O líder da oposição Juan Guaidó responsabilizou "a ditadura de [Nicolás] Maduro pelo colapso do sistema elétrico nacional, que mantém em perigo a população venezuelana", segundo um 'tweet' publicado pela equipa do ex-deputado da Assembleia Nacional da Venezuela.

No primeiro trimestre deste ano, as falhas elétricas foram reduzidas em 64,6% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram registadas 38.004 em comparação a 13.423 interrupções do serviço contabilizadas nos primeiros três meses deste ano, segundo informou à agência de notícias EFE o Comité de Afetados por Apagões, uma entidade independente que regista os cortes de energia elétrica.

Apesar de as instalações elétricas estarem sob custódia e controlo da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde 2013, as autoridades atribuem as falhas a "assaltos", "ataques" ou "sabotagens" organizadas, principalmente, pelos Estados Unidos da América e Colômbia.

SSM // SCA

Lusa/Fim