No ano passado, a receita corrente da região administrativa especial chinesa foi de 36,2 mil milhões de patacas (4,2 mil milhões de euros), menos 28,2% do que em 2021, ano em que a economia do território também tinha sido fortemente afetada pela pandemia de covid-19.

Desta receita corrente, o Governo da cidade arrecadou mais de 19,4 mil milhões de patacas (quase 2,3 mil milhões de euros) em impostos sobre o jogo, de acordo com o último relatório da execução orçamental.

Macau recolheu 71,8% da receita projetada para 2022 no orçamento da região, revisto em julho. Em comparação com o orçamento inicial, a cidade obteve apenas 54,8% do inicialmente estimado.

Apesar da quebra nas receitas, a despesa pública subiu, atingindo 99,6 mil milhões de patacas (11,6 mil milhões de euros), com a despesa corrente também a aumentar 15,7% para 83,2 mil milhões de patacas (9,7 mil milhões de euros).

Macau só conseguiu manter as contas em terreno positivo graças a transferências no valor total de 68,2 mil milhões de patacas (7,9 mil milhões de euros) vindos da reserva financeira.

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia teve um impacto sem precedentes no jogo, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Os orçamentos do Governo de Macau têm sido desde então marcados por sucessivas alterações e por pacotes de estímulo dirigidos às pequenas e médias empresas, à população em geral e ao consumo.

