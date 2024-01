O número de desempregados no país asiático no final de 2023 era de 1,56 milhões, o que representa uma diminuição de 20 mil pessoas, ou 1,3%, face ao ano anterior, de acordo com dados publicados pelo Ministério do Interior e Comunicações japonês.

O número de pessoas com trabalho no arquipélago fixou-se em dezembro em 67,54 milhões, o que representa mais 38 mil indivíduos ou um aumento de 0,6% face a igual mês de 2022.

O número de empregos disponíveis para cada 100 pessoas que procuram trabalho no Japão foi de 127 no último mês do ano passado, menos um do que em novembro.

O Banco do Japão decidiu na semana passada manter as principais medidas da política monetária, incluindo taxas de juro negativas, mas prometeu avaliar o aumento dos salários.

No final da reunião mensal de dois dias sobre política monetária, o banco central reconheceu que o aumento dos salários é um dos fatores críticos para uma eventual mudança de política.

