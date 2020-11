"A CEA não antevê grandes impactos imediatos da pandemia de covid-19 em 2020 e 2021 nos números do emprego, já que os programas de exploração foram iniciados em 2018 e 2019, particularmente no caso do projeto de gás natural da Total em Moçambique, que deverá criar mais de 10 mil empregos", lê-se num comunicado divulgado hoje em Joanesburgo.

No texto, a CEA alerta, no entanto, que "a caminho de 2025, os números do emprego deverão cair novamente já que os projetos de 2020 e 2021 não estão a ser sancionados devido à pandemia de covid-19", exemplificando com o projeto da ExxonMobil na bacia do Rovuma, também em Moçambique, ou o projeto da Aker Energy no Gana.