Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou a aproximação e os efeitos da depressão Bárbara que serão já sentidos a partir da tarde de segunda-feira e até ao final de terça-feira.

"Os efeitos desta depressão no território continental serão essencialmente sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de dia 19 de outubro, prolongando-se até ao final do dia 20, com rajadas até 100 km/h e até 130 km/h nas terras altas", pode ler-se no documento.

De acordo com o IPMA, à depressão está associado "um sistema frontal de atividade moderada a forte, que se aproximará de Portugal continental a partir da tarde de dia 19, e irá atravessar todo o território durante o dia 20, dando origem também a precipitação por vezes forte e persistente, em especial entre o início da tarde de dia 19 e o final de dia 20".

Na terça-feira, está prevista uma descida da temperatura máxima, que irá variar aproximadamente entre 15 e 23° graus centigrados.

Segundo o IPMA, prevê-se também um aumento da agitação marítima, em especial na costa da região Sul, a partir da tarde de segunda-feira e até final de terça-feira, onde a altura significativa das ondas poderá atingir 3,5 metros de sudoeste.

Desta forma, o IPAM colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, e também devido ao vento.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

