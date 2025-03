De acordo com o banco central, este novo valor mais alto na série, cujo início remonta a 1979, bate o anterior máximo, registado em dezembro de 2024, quando tinha atingido os 192.671 milhões de euros.

Apesar da subida, a taxa de variação anual (tva) -- que exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas -- abrandou pelo quarto mês consecutivo, depois da taxa de 8,4% de outubro.

Para esta subida em cadeia contribuíram os aumentos de 250 milhões de euros das responsabilidades à vista -- representadas por depósitos à ordem na sua quase totalidade -- e de nove milhões de euros nos depósitos a prazo.

No final de fevereiro, as responsabilidades à vista somavam 80.275 milhões de euros, contra 112.487 milhões de euros em depósitos a prazo, que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso.

Entre as empresas, o total depositado nos bancos residentes no final de fevereiro era de 68.718 milhões de euros, mais 370 milhões de euros do que em janeiro e traduzindo-se numa tva de 8,8%. Esta é a tva mais alta desde janeiro de 2023 (9,1%).

JO // CSJ

Lusa/Fim