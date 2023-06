Em Brasília, o grupo de nove membros da comissão do PE vai encontrar-se com representantes do Governo federal do Brasil, deputados e outras partes interessadas, com o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercusol a domina a agenda, com a próxima presidência espanhola do Conselho da EU a coincidir com a brasileira do Mercosul (ambas no segundo semestre do ano).

A delegação irá também apostar no fortalecimento da parceria estratégica entre a UE e o Brasil e debater as prioridades para a cimeira entre o bloco comunitário e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Bruxelas, em 17 e 18 de julho.

A posição que o Brasil tem mantido em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, será ainda um tema a abordar nos encontros em Brasília.

Espanha e Brasil querem fechar o acordo comercial União Europeia -- Mercosul no segundo semestre deste ano, quando os dois países presidirão aos dois organismos, disseram os governos de Madrid e Brasília.

As negociações do acordo foram dadas por terminadas em 2019, mas não houve ainda uma assinatura ou ratificação, estando neste momento em negociação um protocolo adicional.

Integram o Mercosul Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está suspensa da organização desde 2016 devido aos conflitos políticos.

IG // VM

Lusa/Fim